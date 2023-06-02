Почти 2,4 тыс. предприятий в 2023 году могут подключиться к экосистеме "Эффективность.рф"

Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак сообщил, что целевая аудитория экосистемы составляет более 40 тыс. предприятий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Порядка 2,4 тыс. предприятий могут подключиться в этом году к цифровой экосистеме "Эффективность.рф", которая была запущена в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"В этом году до 2,4 тысячи планируется предприятий", - сказал Шпак, отвечая на вопрос о возможном количестве предприятий, которые подключатся к платформе.

Он пояснил, что целевая аудитория экосистемы составляет более 40 тыс. предприятий, порядка 1,3 тыс. уже зарегистрированы на платформе. "Это платформа, на которой нашим предприятиям правильно помогают произвести оцифровку своих производственных процессов, подобрать российские цифровые решения", - отметил Шпак, добавив, там представлено свыше 400 цифровых решений.

"Думаю, что за 2024 год мы значительно увеличим количество российских разработчиков на платформе и количество предприятий подключенных", - заключил он.

Восьмая ежегодная конференция ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции.