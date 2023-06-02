Хайнань провел Второй Китайско-новозеландский симпозиум по конъюнктуре рынка

В мероприятии участвовали около 50 представителей более десятка компаний Китая, а также других стран

ХАЙКОУ /Китай/, 2 июня. /ТАСС/. Администрация провинции Хайнань совместно с генеральным консульством Новой Зеландии в городе Гуанчжоу (Южный Китай) провели Второй Китайско-новозеландский симпозиум по конъюнктуре рынка, который был посвящен вопросам упрощения торговли и оптимизации деловой среды. Об этом сообщила газета Hainan Ribao.

По сведениям издания, в мероприятии, которое прошло в Хайкоу, в очном формате приняли участие около 50 представителей более десятка компаний КНР и других стран. Участники симпозиума уделили особое внимание вопросам, касающимся создания более благоприятных условий для импортеров и экспортеров, упрощения таможенных процедур, развития безбумажного документооборота, повышения эффективности мер по предотвращению случаев ухода от налогов.

Эти проблемы, как отмечается, были подробно рассмотрены в профессиональной плоскости, с учетом важных технических деталей. Власти Хайнаня и таможня Хайкоу представили новые меры, которые китайская сторона принимает для углубления сотрудничества с государствами - членами соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве. В частности, обсуждался режим "одного окна" при оформлении внешнеторговых процедур, политика по предоставлению преференций предприятиям, вносящим вклад в развитие Хайнаньского порта свободной торговли.

Как прокомментировала администрация Хайнаня, власти провинции утвердили более 180 стратегических документов, нацеленных на усиление экономической открытости. Это позволило привлечь иностранных инвесторов, которые выразили готовность воспользоваться новыми благоприятными возможностями для бизнеса.

В ходе симпозиума организаторы отметили, что Новая Зеландия уже стала вторым ведущим экспортером сельхозпродукции на Хайнань. Они напомнили, что на фоне динамичного роста товарооборота с этой страной потребители КНР проявили большой интерес к новозеландским товарам на Китайской международной выставке потребительских товаров, которая состоялась в апреле в Хайкоу.

Первый Китайско-новозеландский симпозиум по конъюнктуре рынка состоялся в 2021 году. Цель подобных мероприятий - поддержание тесного диалога между компетентными ведомствами Хайнаня и деловыми кругами двух стран по вопросам, связанным с оптимизацией механизмов китайско-новозеландского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере.