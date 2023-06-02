На Камчатке планируют расширить географию поставок рыбной продукции в дружественные страны

В частности, предприятия намерены сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами

ТАСС, 2 июня. Промпредприятия Камчатского края планируют работать со странами постсоветского пространства, Азии, Африки и с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) для расширения поставок рыбной продукции. Об этом сообщил ТАСС министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

"В краткосрочной перспективе экспорт поставок камчатской рыбопродукции будет преобладать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми уже налажены постоянные поставки. Камчатский край сохранит и будет поддерживать сложившиеся внешнеэкономические связи с Китаем, Республикой Корея, Японией и, несмотря на вводимые ограничения, с другими государствами до тех пор, пока они будут служить интересам всех сторон. Вместе с тем, с учетом политической ситуации в настоящее время рассматриваются приоритетные направления <...> из числа дружественных стран - страны постсоветского пространства, Азии, Африки, ОАЭ", - сказал Здетоветский.

Министр отметил, что экспортная деятельность на Камчатке является фактически моноотраслевой - поставки продукции из водных биологических ресурсов составляют до 96,5% в структуре экспорта региона и до 99,9% в структуре экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК). "Такая ситуация, несмотря на существенное развитие других отраслей экономики Камчатки, в том числе отраслей АПК, будет сохраняться в среднесрочной перспективе", - рассказал Здетоветский.

Объем экспорта продукции из водных биоресурсов установился на уровне 300-350 тыс. тонн. В основном на экспорт идет мороженая рыба - минтай, лосось, треска и сельдь. Также поставляется мука, рыбное филе, ракообразные и другая продукция. Здетоветский уточнил, что в последние годы отмечается рост доли продукции высокой степени переработки - это филе, фарш, рыба копченая, соленая, сушеная, готовая или консервированная продукция. "Ожидается дальнейший рост доли экспорта продукции глубокой степени переработки, обусловленный строительством и эксплуатацией современных рыбоперерабатывающих комплексов на территории Камчатского края", - сказал министр.

Он добавил, что предприятия-экспортеры могут воспользоваться федеральными мерами поддержки, такими как льготное кредитование, компенсация части затрат на транспортировку и на сертификацию продукции. Также экспортерам доступны меры поддержки Российского экспортного центра.

"За счет наличия богатой сырьевой базы камчатский рыбохозяйственный комплекс характеризуется высоким экспортным потенциалом. Перспективы развития экспорта продукции из водных биологических ресурсов связаны как с расширением географии поставок рыбной продукции, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, так и с увеличением доли продукции глубокой степени переработки", - сказал Здетоветский.