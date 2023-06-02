Япония намерена снижать зависимость от импорта морепродуктов на фоне роста цен

Телеканал NHK передает, что к увеличению цен привело, в частности, нарушение цепочек поставок

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено развивать рыболовство и снижать зависимость от импорта морепродуктов на фоне роста цен, вызванного в том числе повышением тарифов на эти товары после лишения РФ статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле. Такие задачи поставлены в принятой в пятницу так называемой Белой книге японского управления рыболовства, представляющей собой обзор тенденций в этой отрасли и набор рекомендаций.

Отмечается, что ситуация вокруг Украины серьезно повлияла на положение дел в сфере морепродуктов. Так, к росту цен привело повышение тарифов на импорт российских морепродуктов и нарушение цепочек поставок, в том числе норвежского лосося, говорится в документе, выдержки из которого привел телеканал NHK.

По состоянию на 2021 год самообеспечение Японии в области морепродуктов составляло порядка 59%. Правительство намерено повысить этот показатель до 94% к 2032 году. В значительной степени страна зависит от импорта российских морепродуктов. Так, из РФ Япония получала порядка 40% икры лососевых и трески, а также около трети икры морского ежа, популярной у посетителей рыбных ресторанов.

31 марта Япония решила на год продлить исключение РФ из списка стран, имеющих режим наибольшего благоприятствования в торговле. Товары из стран, не входящих в него, облагаются по базовой тарифной ставке. В связи с этим ранее с 4,8% до 8% были повышены пошлины на ввоз из России древесины, лосося и икры - с 3,5% до 5%, краба - с 4% до 6%.