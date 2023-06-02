Пушилин поручил сенатору от ДНР активно работать над поправками к законопроекту о СЭЗ

Наталья Никонорова назвала это вопросом номер один для республики в сфере законодательного регулирования

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сенатор от ДНР Наталья Никонорова сообщила ТАСС, что врио главы республики Денис Пушилин поставил ей задачу активизировать работу над поправками к законопроекту о свободной экономической зоне (СЭЗ).

"Денис Владимирович [Пушилин] дал прямое поручение активно работать над поправками к законопроекту о свободной экономической зоне. Сейчас это вопрос номер один для республики в сфере законодательного регулирования", - сказала она.

Никонорова подчеркнула, что ДНР нужно выйти на передовые позиции в сфере промышленности. "Донбасс всегда был местом высокой деловой активности и экономически развит, поэтому нам нужно стараться сделать республику максимально привлекательной в инвестиционном смысле, и мы активно сейчас над этим работаем", - добавила она.

Госдума 19 апреля приняла в I чтении законопроекты, предусматривающие создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны, а также налоговые льготы ее участникам. Документы внесены правительством РФ.