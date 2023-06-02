Набсовет ВТБ определил цену размещений акций в рамках второй допэмиссии

Она составляет 0,018225 рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию банка

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Цена размещения акций ВТБ в рамках второй в 2023 году допэмиссии установлена на уровне 0,018225 рубля за одну ценную бумагу, следует из сообщения банка.

ВТБ размещает 9,3 трлн дополнительных акций по открытой подписке, таким образом банк может привлечь 169,5 млрд рублей.

"Цена размещения дополнительных обыкновенных акций банка ВТБ, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения указанных акций, составляет 0,018225 рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию банка ВТБ", - указано в сообщении.

В апреле акционеры ВТБ на внеочередном собрании проголосовали за увеличение уставного капитала банка через размещение дополнительных 9,3 трлн обыкновенный акций, номинальная стоимость бумаг - 0,01 рубля за штуку.

В рамках первой в 2023 году допэмиссии ВТБ привлек 149,4 млрд рублей. Как следует из материалов банка, 55,5 млрд акций были оплачены деньгами, а 8,7 трлн - оплачены иным имуществом: акциями крымского банка РНКБ и требованиями по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенные на субординированный депозит в ВТБ в соответствии с федеральным законом о бюджете на 2023-2025 годы (в соответствии с принятым законом правительство вправе не изымать субординированный депозит на 100 млрд рублей, выданный ВТБ в 2014 году из ФНБ на финансирование инфраструктурных проектов, даже в случае проблем у банка с достаточностью капитала).