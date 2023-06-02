Сахалинское морское пароходство намерено доставить по СМП более 100 тыс. тонн грузов

В порты Чукотки поступят продовольственные товары, оборудование для рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, строительные материалы и грузовая техника

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Компания "Сахалинское морское пароходство" (SASCO, входит в группу компаний "Дело") в начале июня приступит к навигации по Северному морскому пути для доставки грузов из Приморья в порты Чукотки и восточного сектора Арктики в рамках северного завоза. Компания планирует доставить более 100 тыс. тонн грузов, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе компании.

"SASCO в июне приступит к навигации по Севморпути в рамках северного завоза. <...> В общей сложности суда SASCO выполнят ориентировочно по пять рейсов, в рамках навигации планируется доставить более 100 тыс. тонн грузов", - рассказали в компании.

Первым в рейс из Владивостока в Чукотский автономный округ отправится многоцелевое судно "Саско Алдан", которое доставит в регион Крайнего Севера порядка 10 тыс. тонн груза. В порты Чукотки поступят продовольственные товары, оборудование для рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, строительные материалы и грузовая техника.

Во второй половине июля на арктический маршрут выйдет еще одно многоцелевое судно "Селенга". Окончание навигации запланировано на конец ноября. К работе на арктическом маршруте с третьей декады июня до конца октября также готовится многоцелевое судно "Шантар".