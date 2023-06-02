Bloomberg сообщил о поиске США новых инструментов конкуренции с КНР в Латинской Америке

По данным агентства, Вашингтон планирует расширять сеть соглашений о свободной торговле с латиноамериканскими странами, а также реформировать Корпорацию по финансированию развития

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты ищут новые инструменты расширения влияния в странах Латинской Америки, чтобы навязать конкуренцию Китаю на континенте, где Пекин добился значительных успехов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента Джо Байдена.

По словам старшего директора по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности США Хуана Гонсалеса, Соединенные Штаты намерены расширять сеть соглашений о свободной торговле с латиноамериканскими странами, а также реформировать Корпорацию по финансированию развития, которая занимается инвестициями в страны с низким и средним уровнем дохода. Гонсалес признал, что в настоящее время у США недостаточно инструментов для конкуренции с Китаем в регионе. "Сейчас мы пытаемся действовать методами прошлого в сфере, где Китай и другие страны используют методы будущего", - заявил он, отметив строительство КНР разнообразной инфраструктуры в странах Латинской Америки.

Вместе с тем Гонсалес утверждает, что США являются крупнейшим источником инвестиций в частный сектор латиноамериканской экономики. Он считает, что китайские инвестиции не предоставляют возможности для развития и повышения конкурентоспособности различных отраслей промышленности Латинской Америки.