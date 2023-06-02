В Омской области инвесторам будут компенсировать затраты на создание инфраструктуры

Выплаты предусмотрены для транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой инфраструктуры под проекты

ОМСК, 2 июня. /ТАСС/. Власти Омской области приняли решение компенсировать инвесторам затраты на создание инфраструктуры для инвестпроектов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. Размер компенсации, которая не может превышать сумму уплаченных в региональный бюджет налогов, может составить от 50% до 100%.

"Инфраструктура нужна инвесторам, чтобы строить здания, жилые дома, промышленные и другие объекты. Тот же свет, вода, подъездные пути. Для омичей это те самые комфортные условия - обустроенные объекты. Поэтому нужно поддержать бизнес, который готов здесь вкладываться, строить, создавать новые производства", - цитирует пресс-служба врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Министр экономики региона Анна Негодуйко уточнила, что инвесторам будут компенсироваться затраты на создание транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой инфраструктуры под проекты. "Размер компенсации не может превышать сумму уплаченных в региональный бюджет налогов. Также объем возмещения зависит от того, какая создается обеспечивающая или сопутствующая инфраструктура", - отметила министр.

По обеспечивающей инфраструктуре, к которой относятся объекты, необходимые для реализации проекта, предельный объем возмещения составит 50% в течение 5 лет. По сопутствующей - это объекты, которые можно использовать и для других целей, как, например, подъездные пути, - можно вернуть в течение 10 лет полностью все расходы.