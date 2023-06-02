2 июня, 06:13

Bank of China открыл первое международное отделение в Папуа - Новой Гвинее

Как сообщила газета Post Courier, оно находится в Порт-Морсби

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Bank of China, один из старейших банков Китая, открыл первый международный офис в Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщила газета Post Courier.

По информации издания, Bank of China спустя год консультаций открыл отделение в Порт-Морсби. Оно будет обслуживать более 110 тыс. клиентов не только Папуа - Новой Гвинеи, но и Филиппин, Бангладеш и других азиатских стран, уточняет газета.

Финансовый институт будет оказывать услуги по безналичному расчету и выпускать свои карты, в том числе UnionPay Great Wall Business.

Bank of China был основан в 1912 году. Он входит в четверку крупнейших банков мира с активами более чем в $4,2 трлн с представительствами в более чем 60 странах и регионах. 

Теги:
КитайПапуа - Новая Гвинея
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