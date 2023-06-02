Предприниматели Москвы получат юридическую помощь при выходе на зарубежные рынки

Для этого необходимо подать заявку на сайте Московского экспортного центра и дождаться подтверждения готовности сопровождения

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Московские предприниматели, выходящие на зарубежные рынки, смогут получить бесплатную юридическую поддержку от города, сообщается в пятницу на сайте мэра столицы.

"Предпринимателям помогут составить договор на поставку продукции с нуля либо внести правки в готовый документ, чтобы избежать возможных рисков. Услуга рассчитана как на тех, кто только начинает выходить на новые рынки, так и на опытных бизнесменов, которым требуется помощь в экспертизе внешнеторгового контракта", - привели в тексте слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

В материале отмечается, что такая услуга предоставляется бизнесу столицы впервые. Для ее получения необходимо подать заявку на сайте Московского экспортного центра и дождаться подтверждения готовности сопровождения. Юридическая поддержка будет оказана в течение семи дней.

Поясняется, что правильно оформить документацию для выхода на внешние рынки помогут обществам с ограниченной ответственностью и индивидуальным предпринимателям Москвы, зарегистрированным не менее полугода назад. Правовое сопровождение включает содействие в подготовке экспортного контракта и юридическую экспертизу проекта договора или заключенной ранее сделки.