Продукция будет доступна в магазинах Q-Store на АЗС "Газпром нефти", в кинотеатрах "Кинопарк" и маркетплейсах

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Вкусвилл" запустил доставку в торговые сети Казахстана. Продукция ретейлера будет доступна в магазинах Q-Store на АЗС "Газпром нефти", в кинотеатрах "Кинопарк", в некоторых магазинах и маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Товары "Вкусвилла" начали продаваться онлайн и офлайн в Казахстане. Сегодня товары можно заказать с доставкой на маркетплейсе Megapit. В ближайшее время покупателям будет доступен разнообразный ассортимент в магазинах сети "Юбилейный" и Green Bean. Снеки и перекусы от "Вкусвилла" можно приобрести на заправках Q-Store и в кинотеатрах сети "Кинопарк", - говорится в сообщении.

В основном на полках появились продукты со сроком хранения более 30 дней: консервы, крупы, масло, соусы, снеки, варенье и детское питание. Все текущие поставки были осуществлены с помощью дистрибьютора.

В начале 2023 года "Вкусвилл" запустил продажи товаров под собственным брендом в Дубае через экспресс-доставку YallaMarket. В 2022 году "Вкусвилл" совместно с Boxberry начали доставлять товары в страны ближнего зарубежья: в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Армению и Таджикистан. В конце года "Вкусвилл" также вышел на китайский рынок: наборы для здорового питания стали доступны на площадке крупнейшего китайского маркетплейса Tmall Global, напомнили в компании.

"Вкусвилл" - бренд продуктов, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. По состоянию на июнь 2023 года под брендом компании работают более 1,4 тыс. магазинов и свыше 125 дарксторов в 78 городах России.