Эксперт заявил об адаптации IT-рынка РФ к новым условиям работы

По словам гендиректора "СКБ Контур" Михаила Сродных, уход зарубежных производителей ПО освободил ниши для отечественного бизнеса, но привел к уменьшению числа инвесторов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Российский IT-рынок за год адаптировался к новым условиям работы. Несмотря на то, что часть вендоров осталась в России, в долгосрочной перспективе разработчикам предстоит создавать отечественные IT-решения, рассказал ТАСС в кулуарах конференции ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде гендиректор одного из ведущих российских IT-разработчиков "СКБ Контур" Михаил Сродных.

"Рынок адаптировался. Еще год назад было непонятно, как ключевым игрокам изменить фокус, но теперь ясность есть. Помогли несколько факторов. Прошло время, стало больше информации. Вносят свой вклад отраслевые сообщества. Плюс все участники рынка понимают, кто в какую нишу устремляется", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что уход части зарубежных производителей программного обеспечения привел, с одной стороны, к освобождению ниши для отечественного бизнеса, с другой - к уменьшению количества инвесторов. "Например, рынок ВКС (видео-конференц-связи - прим. ТАСС) стал доступнее для российских решений. Когда конкуренты ушли, этот сегмент стал привлекателен для компаний внутри России. Здесь есть потенциал для развития", - уточнил гендиректор "СКБ Контур".

Собеседник ТАСС отметил действенность мер господдержки, разработанных для IT-сферы. "Мы как разработчики ПО применяем пониженные налоговые ставки, что, безусловно, важно, ведь можно больше инвестировать в развитие бизнеса. Не менее значимы льготы, которые предлагаются сотрудникам, - например, востребована льготная ипотека. <…> Поэтому да, господдержка важна и на бизнес влияет положительно", - сказал Сродных.

Уверенные инвестиции, по словам собеседника, могут быть при условии, что господдержка продолжится и далее. Это позволит просчитать горизонт инвестирования, в рамках которого условия хозяйствования должны сохраняться. Например, до 3-5 лет - столько в среднем нужно для создания нового продукта.

Технологический суверенитет и создание продуктов

Гендиректор "СКБ Контур" отметил, что формирование технологического суверенитета подразумевает в большей степени создание отечественных продуктов, нежели копирование зарубежных разработок. При этом некоторые вендоры продолжают работать с российскими компаниями. "Замещать зарубежное ПО, безусловно, важно и нужно, это верный тренд. Другое дело, если "перегнуть" со скоростью замещения, можно получить обратный эффект. Бизнес ключевых компаний может просто замереть. Поэтому переход не должен и не может быть мгновенным", - считает Сродных.

По его мнению, абсолютный технологический суверенитет невозможен, однако нужно стремиться максимально приблизиться к нему. "Нужно понять, что мы вкладываем в понятие технологический суверенитет. Абсолютный? Это скорее недостижимая задача. Но поставить цель и уверенно к ней двигаться важно и нужно. Параллельный импорт пока останется, он на текущем этапе необходим. Вопрос, насколько быстро мы сможем снижать его долю", - поделился собеседник.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсуждают отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".