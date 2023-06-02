Кабмин утвердил параметры программы льготного кредитования МСП в новых регионах

Кредиты будут выдаваться по ставке до 10% на срок до трех лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах льготной кредитной программы для малого и среднего бизнеса (МСП) в новых российских регионах, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, кредиты будут выдаваться по ставке до 10% на срок до трех лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Максимальный размер займа при этом будет составлять 50 млн рублей. Взять кредит на льготных условиях предприниматели смогут до конца 2025 года.

Уточняется, что планируемый объем выдачи таких кредитов составляет 10 млрд рублей. "Из них 2 млрд рублей планируется предоставить заемщикам уже в 2023 году", - добавили в пресс-службе кабмина. Финансирование программы будет осуществляться в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В правительстве отметили, что вопросы интеграции новых регионов в общую систему поддержки МСП обсуждались на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 29 мая. Премьер-министр тогда обращал внимание на то, что в будущем в этих регионах надо обеспечить открытие центров "Мой бизнес", микрофинансовых и региональных гарантийных организаций.