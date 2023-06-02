Потоки СПГ в Европу в мае достигли абсолютного максимума

Всего в январе - мае поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют порядка 56,2 млрд куб. м

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в мае достигли нового абсолютного максимума за всю историю наблюдений - более чем 12 млрд куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Предыдущий максимум был установлен в апреле 2023 года. Всего в январе - мае 2023 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют порядка 56,2 млрд куб. м - на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

СПГ в 2023 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 35%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 27 мая. На втором месте с долей в 26% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 12% - использование газа из подземных хранилищ ЕС.

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) упала до 7,2%. Это меньше, чем поставляется из Северной Африки (9,8%), но больше, чем из Великобритании (6,9%).