Закачка в ПХГ ЕС в мае упала на 31% к 2022 году

Украинский транзит составил 40,6 млн куб. м

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в мае оказалась на 31% ниже по сравнению с прошлым годом и стала одной из наименьших за последние годы, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Запасы газа в ПХГ Европы выросли до 68,87%. При этом поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в мае стали рекордными за всю историю наблюдений. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 40,6 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Европейские ПХГ в мае пополнились на 10,9 млрд куб. м, что на 31% ниже прошлогодних показателей. Отбор газа из хранилищ составил только 829 млн куб. м - на 8,5% меньше значения годом ранее.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 мая выросли до около 68,87% - на 17,87 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится порядка 75,3 млрд куб. м газа.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.

Цена газа в Европе по итогам весны упала почти в два раза, до около $282 за 1 тыс. куб. м. Если 28 февраля фьючерсы на газ торговались на уровне около $515 за 1 тыс. куб. м, то 31 мая торги закрылись на уровне $282 - на 45% ниже по сравнению с началом весны.

Текущая неделя в Европе оказывается такой же теплой, как и предыдущая. Температура воздуха почти во всех странах ЕС выше климатической нормы. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в мае составила около 15%.

Поставки газа РФ через Украину

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,6 млн куб. м на 2 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". В четверг, 1 июня, объем прокачки составил 40,7 млн куб. м.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что заявки на транзит российского газа в Европу через Украину 2 июня составляют 40,7 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".

Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа в "Газпроме" отметили, что это технологически невозможно сделать в связи с потоковой схемой РФ.

Поставки СПГ в Европу

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в мае стали рекордными за всю историю наблюдений -12,16 млрд куб. м. Предыдущий максимум был установлен в апреле 2023 года. Всего в январе - мае 2023 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют порядка 56,2 млрд куб. м - на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

СПГ в 2023 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 35%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 27 мая. На втором месте с долей в 26% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 12% - использование газа из подземных хранилищ ЕС.

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) упала до 7,2%. Это меньше, чем поставляется из Северной Африки (9,8%), но больше, чем из Великобритании (6,9%).