Инвесторы построят около 90 объектов в Москве в рамках программы по созданию рабочих мест

Благодаря этому более 66 тыс. человек смогут трудоустроиться

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Около 90 объектов построят инвесторы в Москве в рамках программы по стимулированию создания рабочих мест, в них смогут трудоустроиться более 66 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Правительство Москвы с 2020 года заключило 39 соглашений с девелоперами по строительству объектов в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Объем инвестиций в реализацию проектов превысит 179 млрд рублей. В рамках программы инвесторы возведут 86 объектов, среди которых 49 образовательных учреждений, 14 деловых центров, 11 промышленных технопарков, семь торговых центров, спортивный комплекс, производственно-логистический комплекс, музей искусств, центр инноваций и логистический парк. После завершения строительства в городе появится свыше 66 тыс. новых рабочих мест", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, с начала года город заключил с инвесторами шесть соглашений. "По ним будут построены три промышленных комплекса, офисно-торговый центр, детский сад - школа, а также бизнес-центр и логистический комплекс. Новые объекты возводятся на северо-западе столицы, а также в ЗелАО и ТиНАО. Реализация проектов в этих округах позволит создать более 10 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в строительство составит более 26,2 млрд рублей", - процитировали Овчинского.

В материале отмечается, что городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. Девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Первоначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень был расширен, в том числе по запросам бизнеса. Сейчас у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов, также программу распространили и на гостиницы и объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.