Ввод в эксплуатацию беспилотных грузовиков на М-11 начнется в июне

Сейчас на трассе проходят испытания таких автомобилей

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию беспилотных грузовых транспортных средств на трассе М-11 Москва-Петербург начнется в июне, сообщил журналистам глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" в Сочи.

"Сейчас уже в тестовом режиме по трассе М-11 осуществляются тестовые испытания беспилотников. <…> В июне месяце поедут грузовые беспилотники", - сказал он, добавив, что в дальнейшем беспилотный транспорт планируется запустить и по трассе М-12.

В октябре 2022 года правительство РФ одобрило введение экспериментального правового режима для беспилотного грузового автотранспорта на трассе М-11 "Нева". Запустить беспилотный логистический коридор на трассе М-11 планируется к 2024 году. Запуск автономных грузоперевозок является частью проекта "Беспилотные логистические коридоры" Минтранса РФ.