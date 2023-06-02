В "Росэлектронике" разработали комплекс защиты информации с аутентификацией по биометрии

Система автоматически идентифицирует пользователя, разграничивает доступ к информации, фиксирует попытки несанкционированного доступа к контенту и блокирует их

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал программно-аппаратный комплекс для работы с конфиденциальной и служебной информацией. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Система разработана Рязанским радиозаводом и впервые представлена на международном салоне "Комплексная безопасность". Она автоматически идентифицирует пользователя, разграничивает доступ к информации, фиксирует попытки несанкционированного доступа к контенту и блокирует их. Комплекс включает автоматизированное рабочее место (АРМ) и устройство хранения и контроля USB накопителей.

"АРМ регистрирует и авторизует пользователя и его флеш-накопитель в информационной системе, фиксирует время работы с данными, автоматически блокирует доступ к информации, не соответствующей присвоенной пользователю категории. В процессе работы со служебной информацией АРМ обеспечивает непрерывную аутентификацию сотрудника по данным биометрии и автоматически блокирует доступ к контенту в случае появления на рабочем месте незарегистрированного пользователя", - сообщили в холдинге.

Там отметили, что решение может использоваться в создании цифровой среды для работы сотрудников подразделений со служебной информацией - руководителей, администратора безопасности информации, отдела кадров, IT-службы. В систему также может быть интегрировано оборудование проходной: комплекс ведет мониторинг работы с данными в сети предприятия и на флеш-картах, сигнализирует о попытках несанкционированного доступа к информации или ее копирования, дает команду о запрете выхода с территории предприятия сотрудника, не сдавшего USB-накопитель на хранение, а также блокирует турникет на проходной.

"Решение может применяться не только на предприятиях, но также в воинских частях и подразделениях, органах военного управления, в составе специальной техники, имеющей АРМ должностных лиц различных категорий, в учебных заведениях, занимающихся подготовкой военных специалистов", - отметил генеральный директор Рязанского радиозавода Александр Крутов.

Международная выставка-салон "Комплексная безопасность" посвящена техническим аспектам обеспечения безопасности общества и государства. Основные мероприятия проходят на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Кубинке с 31 мая по 3 июня 2023 года.