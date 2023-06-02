Проектирование трассы между Джубгой и Сочи планируют начать в 2023 году

"Автодор" также намерен в течение трех лет завершить строительство обхода Адлера

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Проектирование трассы Джубга - Сочи планируется начать в этом году, сообщил журналистам глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" в Сочи.

"В этом году приступаем к проектированию и подготовке к стройке на наиболее загруженном участке на обходе микрорайона Адлер", - сказал он.

Петушенко добавил, что при строительстве трассы между Джубгой и Сочи будут привлекаться как бюджетные, так и заемные средства в соотношении 50% на 50%. Рассматривается вариант привлечения внебюджетных средств из ДОМ.РФ или других источников.

Также, по его словам, компания планирует в течение трех лет завершить строительство обхода Адлера, который является первым этапом проекта по созданию новой трассы в Краснодарском крае.

"Это строительство тоннелей и двух развязок - одна к Кудепсте и вторая - на пересечении с дорогой на Красную Поляну, трассировка у нас выбрана. В течение трех лет, я думаю, мы его должны построить", - заявил Петушенко.

Ранее глава "Автодора" сообщал, что в рамках реализации первого этапа проекта "Южного кластера" первоочередным является решение вопроса пробок на трассе от Джубги до Сочи. Федеральный проект "Южный кластер" был представлен на форуме Таврида в Крыму. Проект стал частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, на данный момент в него входят такие проекты, как новая платная трасса Джубга - Сочи и перенос железнодорожной дороги от Черноморского побережья.