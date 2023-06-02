"Автодор" ожидает увеличения объема сборов за проезд по платным дорогам до 60 млрд рублей

В прошлом году их объем превысил 50 млрд рублей

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" ожидает роста доходов от сбора платы за проезд автомобилей на 10,5%, до 60 млрд рублей против 54,3 млрд в прошлом году. Об этом сообщил журналистам глава компании Вячеслав Петушенко в кулуарах форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" в Сочи.

"60 [миллиардов]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какой объем сборов стоит в плане компании.

В конце декабря прошлого года Петушенко сообщал, что объем сборов за проезд по платным дорогам "Автодора" в РФ превысил 50 млрд рублей. При этом, согласно годовому отчету компании, доходы от сбора платы за проезд транспортных средств в 2022 году составили около 54,3 млрд рублей.