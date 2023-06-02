2 июня, 07:08

"Автодор" получит первые российские транспондеры в ближайшее время

Первая партия включит в себя 16 тыс. устройств

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. "Автодор" получит первую партию российских транспондеров - устройств для списания денег со счета пользователя платных дорог - в объеме 16 тыс. штук в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил глава компании Вячеслав Петушенко в кулуарах форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" в Сочи.

"Первая партия - 16 тыс. отечественных транспондеров - будет у нас в самое ближайшее время. Мы заключили контракт в прошлом году на 100 тыс.", - сказал он.

Он добавил, что с учетом планируемого запуска движения по трасе М-12, а также с открытием обхода Аксая и дальнего западного обхода Краснодара компания нуждается в большом количестве устройств. "В год нужно там не менее 200 тыс. транспондеров точно", - сказал он, добавив, что компания будет сотрудничать с несколькими производителями.

В феврале в "Автодоре" отмечали, что стоимость транспондеров российского производства составит от 3 тыс. до 6 тыс. рублей. При этом текущих запасов хватит для удовлетворения спроса как минимум в 2023 году. 

Теги:
РоссияПетушенко, Вячеслав Петрович
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