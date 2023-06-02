В рамках ПМЭФ пройдет более 140 мероприятий

В пресс-службе Росконгресса сообщили, что в них примут участие более 1 000 модераторов и спикеров

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Расширенная деловая программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предлагает участие в более чем 140 мероприятиях. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Росконгресса.

"На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована расширенная деловая программа. Главная тема форума - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примут участие более 1 000 модераторов и спикеров", - говорится в распространенном сообщении. Организаторы считают, что форум важен в нынешних условиях, когда в ходе трансформации международных отношений усилился кризис доверия между странами и стало особенно необходимо поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света.

Пять тематических блоков форума

"Деловая программа разделена на пять тематических блоков, посвященных глобальным процессам, происходящим в мире, ведущим к формированию принципиально новой многополярной экономической модели, дающей возможности для проведения равноправного конструктивного диалога со всеми заинтересованными, стремящимися к устойчивому развитию сторонами", - отмечается в сообщении.

В рамках блока "Мировая экономика в эпоху глобального перелома" участники обсудят изменения в экономических областях. Будут затронуты энергетическая, финансовая, логистическая, транспортная, культурная и технологическая сферы.

Второй блок, названный "Российская экономика: от адаптации к росту", посвящен ключевым драйверам экономического роста.

В ходе третьего блока под названием "Выстраивая технологический суверенитет" пройдут сессии и деловые встречи, на которых обсудят стратегические вопросы развития цифровых технологий в различных отраслях экономики. Темы обсуждения будут ранжироваться от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса.

Четвертый блок посвящен теме "Народосбережение и качество жизни - основной приоритет". Участники охватят вопросы влияния искусства на личность, инвестиций в демографию, образование, культуру и спорт для достижения целей экономического развития.

"Особое внимание в соответствии с поручением президента Российской Федерации в этом году будет уделено темам, связанным с изменениями, происходящими на рынке труда. В программе сформулирован специализированный трек - "Рынок труда: ответ на новые вызовы", - отмечается в пресс-релизе.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ - пройдет в 2023 году 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. В 2023 году, как ранее заявлял Путин, одной из ключевых на ПМЭФ станет тема рынка труда.