Акции ВТБ на Мосбирже снижались более чем на 5,5%

Стоимость составляла 0,02023 рубля за бумагу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Стоимость акций ВТБ на Московской бирже снижалась на 5,58%, до 0,02023 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

Ранее наблюдательный совет ВТБ определил цену размещения акций в рамках второй в 2023 году допэмиссии на уровне 0,018225 рубля за одну ценную бумагу. ВТБ размещает 9,3 трлн дополнительных акций по открытой подписке, таким образом банк может привлечь 169,5 млрд рублей.

К 10:22 мск акции компании замедлили снижение на Мосбирже и торговались на уровне 0,02093 рубля за бумагу (-2,31%).