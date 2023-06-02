Россельхознадзор не увидел предпосылок дефицита ветпрепаратов в России

Иностранные компании уже ввезли в страну 70% от объема поставок за весь 2022 год, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Предпосылок дефицита ветеринарных препаратов в России нет, иностранные компании уже ввезли в страну 70% от объема поставок за весь 2022 год, отечественные компании также наращивают производство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.

"На данный момент никаких предпосылок дефицита вакцин и лекарственных препаратов на рынке Россельхознадзор не наблюдает. Иностранные компании за пять месяцев этого года ввезли уже 70% от объема, поставленного за весь 2022 год. И это с учетом снижения или прекращения ввоза ряда препаратов, производимых компаниями, входящими в ассоциацию АВФАРМ (по их инициативе). Отечественные производители также наращивают производственные мощности", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Известия" сообщила, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложил ввести повышенные пошлины (35%) на импорт фармакологии для животных. По их мнению, это будет способствовать росту отечественного производства.

Как отметили в ведомстве, основные усилия государства, в том числе Россельхознадзора, направлены на поддержку российских производителей и стимулирование животноводческой отрасли на переход к работе с российскими фармкомпаниями, а не на ограничение ввоза иностранных препаратов.

Вместе с тем, с 1 сентября 2023 года вступают в силу новые требования закона "Об обращении лекарственных средств" по вводу в оборот препаратов для ветеринарного применения. Согласно изменениям, ввод в гражданский оборот ввозимого лекарственного препарата должен осуществляться при наличии заключения о соответствии производителя требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP). На сегодняшний день только половина поставщиков получили заключение о соответствии своих площадок требованиям GMP. Несколько предприятий не инициируют инспектирование, либо многократно переносят его даты, подчеркнули в Россельхознадзоре.