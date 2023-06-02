China Energy ввела в Китае в эксплуатацию крупнейший в Азии объект по улавливанию углерода

Объект способен удалять из атмосферы до 500 тыс. тонн углекислого газа в год

ШАНХАЙ, 2 июня. /ТАСС/. Китайская энергетическая инвестиционная корпорация (China Energy) ввела в эксплуатацию в провинции Цзянсу (Восточный Китай) крупнейший в Азии объект по улавливанию, хранению и утилизации углекислого газа (CCUS). Об этом сообщает агентство Xinhua.

Установка присоединена к энергоблоку на угольной электростанции в городе Тайчжоу. Объект способен удалять из атмосферы до 500 тыс. тонн углекислого газа в год.

"Во время пробного запуска проекта система CCUS продемонстрировала надежную работу и высокие стандарты безопасности, а показатели энергоэффективности и качества продукции находятся на проектном уровне или выше", - сообщил президент филиала China Energy в провинции Цзянсу Цзи Минбинь. По его словам, весь улавливаемый углерод может быть утилизирован.

China Energy является одной из ведущих компаний по производству электроэнергии за счет угля. Она реализует также пилотные проекты по улавливанию и хранению углерода в стране, которые являются частью усилий Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.