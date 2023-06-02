Эксперт сообщил об обсуждении с Россией и Францией строительства АЭС в Монголии

Основными источниками энергии в стране сейчас являются уголь, ГЭС, солнечные батареи и ветряки

УЛАН-БАТОР, 2 июня. /Корр. ТАСС Туяна Зондуева/. Вопрос строительства атомной электростанции в Монголии обсуждается как с Россией, так и с Францией. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщил доктор физико-математических наук, сотрудник Института физики и технологий при Академии наук Монголии Норовын Тэгшбаяр.

"Вопрос о строительстве АЭС в Монголии пока находится на уровне исследований и обсуждается с РФ и Францией", - отметил он. По словам эксперта, Монголия столкнулась с серьезной проблемой загрязнения воздуха в столице и других крупных городах, где значительная часть жилых домов отапливается углем. "Жители Улан-Батора чувствуют себя как рыбы в аквариуме с грязной водой. Половина населения страны живет в такой среде. И чтобы улучшить условия, нам необходимы несколько источников энергии, в том числе атомная электростанция", - сказал ученый.

Он добавил, что основными источниками энергии в стране сейчас являются уголь, ГЭС, солнечные батареи и ветряки. "Необходима диверсификация источников энергии, нужна АЭС, и в этом плане сотрудничество с Францией - это одна из сторон политики монгольского правительства по обеспечению энергетической безопасности", - отметил эксперт.

"Но никто не говорит, что нельзя сотрудничать в этой сфере с Россией. Она всегда была нашим соседом, от которого поступают интересные предложения и проекты. Но нам в первую очередь надо думать, какие проекты выгодны и какие дают экономические преимущества", - подчеркнул ученый. Вместе с тем он указал, что в настоящее время главной помехой для сотрудничества РФ и Монголии в сфере энергетики является конфликт на Украине. Лишь после его разрешения "не будет препятствий для сотрудничества в этом направлении", считает эксперт.

В Монголии 80% необходимой электроэнергии вырабатывают отечественные предприятия, оставшиеся 20% импортируются из РФ и КНР. В частности, в западном аймаке (регионе) Ховд около 20 млрд тугриков ($почти 6 млн) ежегодно тратится на закупку электроэнергии из России и Китая. Поэтому в Ховде планируется строительство гидроэлектростанции "Эрдэнэ-Бурэн", которая позволит полностью обеспечить энергией запад Монголии и поддержать энергетическую систему центральных аймаков.

Россия и Монголия много лет обсуждают возможность строительства ГЭС на реке Эгийн-Гол, которая впадает в крупнейший приток Байкала - трансграничную реку Селенга. Считается, что использование гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол в сочетании с газопроводом "Союз Восток" помогло бы Монголии решить проблему хронической нехватки энергии. По итогам заседания Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в 2022 году была достигнута договоренность о наращивании поставок российской электроэнергии на монгольский рынок.