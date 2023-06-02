В Москве производство станков для металлообработки выросло в 2,2 раза

По словам мэра города Сергея Собянина, такие станки позволяют создавать крайне необходимые для автомобильных, строительных, аэрокосмических и электронных предприятий изделия

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Производство станков для металлообработки в Москве за первый квартал 2023 года выросло в 2,2 раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в пятницу.

"В Москве за I квартал этого года в 2,2 раза выросло производство станков для металлообработки. Они позволяют создавать изделия разной формы и размеров - крайне необходимые для автомобильных, строительных, аэрокосмических, электронных предприятий", - написал Собянин.

По его словам, при этом с 2022 года в городе изготавливаются компактные фрезерные станки - высокотехнологичная разработка одной из московских компаний. Эти установки занимают меньше места, на их обслуживание не нужно тратить много времени, а выполняют они большинство типовых операций по металлообработке.

К тому же при производстве компактных станков используются отечественные материалы и компоненты - их там больше 70%. Стоят они на 30-50% дешевле, чем зарубежные аналоги, добавил мэр.

"Сейчас есть возможность выпускать несколько десятков таких установок ежегодно - это позволяет развиваться предприятиям критически важных сфер еще быстрее", - подчеркнул Собянин.