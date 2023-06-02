Россельхозбанк утроит кредитный портфель в сегменте рыбохозяйственного комплекса

Росрыболовство ранее оценило дополнительные потребности в финансировании рыбного комплекса на ближайшие три года в 92 млрд рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте рыбохозяйственного комплекса (РХК) вырастет в 3,3 раза по итогам 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Россельхозбанк намерен поддержать производителей рыбохозяйственного комплекса в строительстве рыбоперерабатывающих заводов, судов-краболовов и иных элементов инфраструктуры РХК, в результате чего по итогам 2025 года кредитный портфель РСХБ в отрасли вырастет в 3,3 раза", - говорится в сообщении.

Ранее Росрыболовство оценило дополнительные потребности в финансировании рыбного комплекса на ближайшие три года в 92 млрд рублей. Россельхозбанк подготовил комплекс мер, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса. "Рассчитываем, что более половины инвестиционного потенциала будет реализовано "Россельхозбанком", - отметил председатель правления кредитной организации Борис Листов.

В настоящий момент в фокусе внимания банка закладка пяти краболовных судов в Северо-Западном федеральном округе, 30 краболовных судов и 30 других объектов в Дальневосточном федеральном округе, включая заводы по переработке. Два этих округа обеспечивают России 83% вылова и 87% переработки РХК. Во втором полугодии 2023 года "Россельхозбанк" поддержит производителей в привлечении необходимого финансирования для реализации обязательств, взятых на себя в ходе аукционов распределения инвестиционных квот.

Банк также намерен проводить специализированные фестивали, реализовывать адресные программы по развитию агротуризма в РХК, пополнять подходящими предложениями базу вакансий "Я в агро", развивать "рыбные" сервисы на B2B-платформе "Свое фермерство", проводить стратегические сессии и поддерживать мероприятия.