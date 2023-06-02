ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 2 млрд руб. с расчетами 1 июня

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 31 мая также составила 2 млрд рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 1 июня на сумму 2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 31 мая также составила 2 млрд рублей.

Ранее Минфин сообщил, что с 10 мая по 6 июня 2023 года направит на продажу иностранной валюты 40,4 млрд рублей, а ежедневный объем продажи составит в эквиваленте 2 млрд рублей.

Минфин РФ с 13 января возобновил продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках нового бюджетного правила. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".