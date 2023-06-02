Общественно-деловой комплекс построят на площадке "Руднево" в Москве

Комплекс совместит в себе как научно-образовательные, так и социально-культурные учреждения

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Комплекс для обслуживания сотрудников индустриального парка и местного населения возведут в рамках развития площадки "Руднево" в Москве. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Сейчас компании осваивают 18 корпусов общей площадью 120 тыс. кв. м, включая здание конструкторского бюро и опытное производство. Кроме того, планируется строительство общественно-делового комплекса, который совместит в себе как научно-образовательные, так и социально-культурные учреждения. Комплекс, как и другие объекты индустриального парка, будет возведен в кратчайшие сроки", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что проект изначально создавался с учетом максимально комфортных условий для сотрудников. А благодаря расширению площади и функционала там будут созданы дополнительные рабочие места.

"Помимо научно-производственной деятельности, здесь можно будет размещать объекты общественного питания, спорта, коммунального обслуживания, энергетики, связи, а также общежития и складские помещения. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест", - добавил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Согласно проекту, общественно-деловой комплекс будет представлять собой здание с двумя башнями. Планируется, что в одной из башен будут располагаться лаборатории, в другой разместится образовательное учреждение. Учитывая, что к промышленной территории примыкают жилые комплексы, здесь также будет улучшена социальная инфраструктура.

Генеральным подрядчиком строительства "Руднево" выступает концерн "Крост". В компании подчеркивают, что парк строится по самым современным технологиям.