ЦБ планирует расширить перечень ценных бумаг для инвестиций банков с базовой лицензией

Регулятор также поддержал инициативу о предоставлении таким банкам права открывать корсчета в иностранных кредитных организациях на постоянной основе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Банк России в ближайшее планирует расширить перечень ценных бумаг, в которые могут инвестировать банки с базовой лицензией. Также регулятор поддерживает предоставление таким банкам права открывать корсчета в иностранных кредитных организациях на постоянной основе, сообщается в пресс-релизе по итогам встречи председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной с представителями банков с базовой лицензией.

"В ближайшее время Банк России планирует: поддержать предоставление банкам с базовой лицензией права открывать корсчета в иностранных банках на постоянной основе; расширить перечень ценных бумаг, в которые могут инвестировать банки с базовой лицензией; рассмотреть возможность распространить на банки с базовой лицензией программу стимулирующего регулирования для проектов технологического суверенитета и адаптации экономики; уточнить порядок резервирования условных обязательств кредитного характера, что снизит нагрузку на капитал банков; продолжить работу с Минфином России и другими ведомствами по переходу на кредитный рейтинг как основной критерий доступа банков к публичным средствам и по обеспечению конкурентного доступа к программам субсидированного кредитования", - сообщила пресс-служба регулятора.

Кроме того, отмечается в сообщении, банкам предложено рассмотреть варианты создания так называемых специальных банковских объединений, "поскольку партнерство между банками может помочь развитию их бизнес-моделей - снижению затрат (например, на IT и маркетинг), увеличению масштабов бизнеса и клиентской базы". "Это только начало обсуждения, Банк России готов в дальнейшем более предметно рассмотреть с кредитными организациями такие идеи при наличии заинтересованности с их стороны", - добавили в пресс-службе ЦБ.

Как указала Набиуллина, небольшие кредитные организации, особенно работающие в регионах, способствуют повышению доступности банковских услуг. "При этом не секрет, что у таких банков есть своя специфика. Мы учитываем это в регулировании, в том числе чтобы обеспечить адекватные возможности для роста и развития банков с базовой лицензией. Мы готовы и дальше развивать их регулирование с учетом меняющихся экономических обстоятельств. При этом хотелось бы, чтобы банки также проявляли инициативу, более активно используя уже имеющиеся ресурсы для повышения конкурентоспособности своих бизнес-моделей", - отметила глава ЦБ, слова которой привела пресс-служба регулятора.