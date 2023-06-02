Орбан заявил, что победа Эрдогана на выборах дает гарантии поставок газа РФ в Венгрию

По словам венгерского премьер-министра, он воспринял победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах с "огромным облегчением"

БУДАПЕШТ, 2 июня. /ТАСС/. Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции обеспечивает гарантии того, что российский газ по-прежнему будет нормально поступать по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию. Такое мнение выразил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что его страна получает сейчас российский газ только по южному маршруту через Турцию, "если бы там был проамериканский лидер, то весьма сомнительно, что этот газ дошел бы до Венгрии и Сербии". Именно таким проамериканским лидером, по мнению Орбана, является основной соперник Эрдогана на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу. В случае победы кандидата от оппозиции на выборах могли бы возникнуть проблемы не только с поставками газа, но и с открытием турецких границ для миллионов беженцев из Северной Африки и с Ближнего Востока, которые "уже этим летом были бы на венгерской границе", считает глава правительства.

Орбан признался, что воспринял победу Эрдогана на выборах с "огромным облегчением". Премьер отметил, что у президента Турции есть возможность выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, как он делал это раньше при заключении зерновой сделки.

Венгрия получает основную часть газа из России. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.