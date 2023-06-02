В России планируют ввести более 102 млн кв. м жилья в 2023 году

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что строительство многоквартирного жилья в стране идет с ростом объемов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 102 млн кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию на территории РФ в 2023 году. Об этом в пятницу сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Тот объем жилья, который мы предполагали построить, в этом году будет построен - более 102 млн кв. м. Не меньше, чем в прошлом году", - сказал министр. В частности, он отметил, что строительство многоквартирного жилья в России идет с ростом объемов.

Как сообщалось, в 2022 году в России введен рекордный объем жилья - 102,7 млн кв. м (+11% к 2021 году), это позволило 3,7 млн российских семей улучшить свои жилищные условия.