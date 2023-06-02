Экспорт продукции АПК из России в 2022 году вырос на 12%

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что экспорт в дружественные страны увеличился на четверть

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса России в 2022 году вырос на 12% по сравнению с годом ранее - до более $41,5 млрд, экспорт в дружественные страны увеличился на четверть - до $34 млрд. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России.

"По результатам прошлого года российский аграрный экспорт превысил $41,5 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее. <…> Произошла переориентация поставок продукции АПК с недружественных стран на дружественные. В итоге экспорт продукции АПК в дружественные страны достиг 82% от общего объема и превысил $34 млрд - это на четверть больше, чем годом ранее", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что Россия поднялась на 18-е место в мировом рейтинге стран-экспортеров продовольствия и удерживает первое место по экспорту пшеницы. География российского аграрного экспорта охватывает около 160 стран мира. В условиях внешнеторговых ограничений в 2022 году для 46 видов продукции были открыты 18 направлений рынков сбыта. В первую очередь это Азия, Африка, Ближний Восток и Латинская Америка. Активизировано взаимодействие с ключевыми иностранными партнерами в сфере торговли продовольствием, такими как Египет, Турция, Китай и Индия.

Абрамченко подчеркнула, что правительство РФ уделяет большое внимание поддержке экспорта продовольствия. В 2022 году 412 российских компаний получили 7 млрд рублей субсидий на возмещение части транспортных затрат на общий объем поставок почти 6 млн тонн. В 2023 году финансирование этой меры будет увеличено с 7 до 11 млрд рублей. Таким образом, будет поддержан экспорт продукции АПК в объеме не менее 7,3 млн тонн.

Российские аграрии в 2022 году собрали рекордный урожай зерновых - почти 158 млн тонн, что почти на 30% больше, чем годом ранее, напомнила вице-премьер. Растут показатели в животноводстве, рыбохозяйственном комплексе. Достигнутые результаты позволили обеспечить большую часть внутренних потребностей страны в продовольствии и увеличить экспортный потенциал. По итогам 2022 года пороговые значения доктрины продовольственной безопасности по многим показателям перевыполнены. Это касается, прежде всего, зерна, сахара, растительного масла, мяса и рыбной продукции.