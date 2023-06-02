Господдержка АПК в новых регионах в 2023 году составит 4,5 млрд рублей

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что на поддержку занятости на селе будет направлено 952 млн рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Объем господдержки агропромышленного комплекса в новых регионах России в 2023 году запланирован на уровне 4,5 млрд рублей, на поддержку занятости на селе будет направлено 952 млн рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России.

"В текущем году совокупный объем господдержки запланирован на уровне 4,5 млрд рублей. Это в том числе субсидии на выращивание сельхозкультур, производство молока и поддержку предприятий хлебопекарной промышленности. Важно поддержать занятость на селе в новых регионах. Направим на эту меру поддержки уже в этом году 952 млн рублей", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что в 2022 году аграрии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей впервые получили государственную поддержку в объеме 3 млрд рублей. Это позволило обеспечить сбор зерновых, зернобобовых культур и рапса на площади более 98%, произвести сев озимых культур под урожай текущего года на площади 1,3 млн га, удовлетворить внутренние потребности регионов в продукции растениеводства.