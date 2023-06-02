FT: Саудовская Аравия построит второй завод по переработке лития

По данным газеты, стоимость проекта составит $400 млн

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия планирует построить второй завод по переработке лития стоимостью $400 млн с целью расширения сотрудничества с западными партнерами в производстве аккумуляторов для электромобилей. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

Речь идет о совместном предприятии саудовского промышленного конгломерата Obeikan Investment Group и зарегистрированного в Австралии литиевого стартапа European Lithium. Стороны рассчитывают ежегодно производить 9 тыс. тонн гидроксида лития с 2027 года для автоконцерна BMW в рамках существующего соглашения о поставках.

Строительство завода свидетельствует о стремлении западных автопроизводителей снизить зависимость в этой сфере от Китая, на долю которого приходится 60% мировой переработки лития, говорится в материале.

Ранее Саудовская Аравия уже заключила соглашение с австралийским производителем EV Metals о создании предприятия по переработке незаменимого в производстве аккумуляторов металла. Как ожидается, завод начнет выпускать продукцию в 2026 году.