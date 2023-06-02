Строительство спортивной арены на 10,5 тыс. мест в Перми профинансирует федеральный банк

Проект реализуется в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия города

ПЕРМЬ, 2 июня. /ТАСС/. Строительство многофункциональной спортивной арены на 10,5 тыс. мест в Перми - одного из ключевых проектов инфраструктурной программы 300-летия города - профинансирует крупный федеральный банк. Кредитный договор о выделении 18,6 млрд рублей на эти цели подписали ООО "Пермь-Арена" и АО "Банк ДОМ.РФ", сообщили в пятницу ТАСС в Фонде развития Пермского края (ФРПК).

"Документ предполагает выделение финансирования на строительство многофункциональной спортивной арены в Дзержинском районе города Перми в размере 18,6 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

По словам генерального директора ФРПК Алексея Буракова, привлечение финансирования - ключевой шаг в реализации такого масштабного проекта. "Следующий этап - выбор подрядной организации. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил задачу войти в активную фазу работ в текущем году. Планируем, что уже летом техника выйдет на площадку", - сказал Бураков.

В феврале текущего года власти Прикамья и ООО "Пермь-Арена" подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации будущей спортивной арены. Проект реализуется в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Перми в 2023 году.

Как отметил первый заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов, одной из приоритетных задач компании является создание условий для повышения качества жизни людей. "Поэтому наш основной фокус направлен на развитие инфраструктурного сектора, включая спортивные объекты", - сказал Гришанов. Он также пояснил, что на сегодняшний день компания реализует несколько масштабных проектов, общий объем финансирования которых составляет 60 млрд рублей.

Согласно паспорту объекта, арена в Перми будет представлять собой пятиэтажное здание высотой 45,5 м, с размером игрового поля 36 на 66 м. Общая площадь арены составит 74 тыс. кв. м. Завершить строительство объекта планируется в 2026 году. По словам губернатора края, строительство объекта позволит Перми проводить любые соревнования и мероприятия международного уровня.