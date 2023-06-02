На базе АСИ создадут центр развития креативной экономики

Новый центр возглавит Екатерина Черкес-заде - управляющий партнер "Универсального университета" - первого в стране вуза по креативной экономике

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Центр развития креативной экономики будет создан на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ). В числе стоящих перед ним задач - разработка стратегии развития креативной экономики в регионах, сообщила в пятницу пресс-служба АСИ.

"В России появится Центр развития креативной экономики. Центр создается на базе Агентства стратегических инициатив (АСИ), он займется в том числе разработкой стратегий по развитию креативной экономики в регионах. Идею о создании такого перечня рекомендаций поддержал Владимир Путин на выставке "Развитие креативной экономики", которая прошла в "Центре Зотов" в Москве", - сказано в сообщении.

Новый центр возглавит Екатерина Черкес-заде - управляющий партнер "Универсального университета" - первого в России вуза по креативной экономике.

"Сейчас вклад креативных индустрий в экономику страны составляет 4,87% ВВП, и эта цифра может быть значительно выше при создании определенных условий. Президент поручил нам обобщить все предложения по развитию креативных индустрий, которые представили участники недавней выставки в "Центре Зотов". Особое внимание мы уделим лучшим региональным практикам в этой сфере, чтобы их можно было бы распространять на всю страну. Вести эту работу будет создаваемый в АСИ Центр развития креативной экономики", - приводятся в сообщении слова гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.

Направления работы центра

Работа центра будет выстроена по четырем основным направлениям. Первое - развитие креативной экономики регионов, включающее в себя проведение практико-ориентированных исследований уровня и потенциала креативной экономики в субъектах, разработка стратегий, построение экосистем коеативной экономики как драйвера территорий, формирование программ развития.

Вторым направлением станет просветительская деятельность и работа с сообществом. В частности, планируется создать и развивать единую цифровую базу знаний по креативной экономике и программы интеграции предпринимательского и креативного сообществ.

Развитие региональных компетенций определено третьим направлением работы. Центр будет разрабатывать и проводить образовательные, акселерационные, просветительские программы для развития регионов через инструментарий креативной экономики.

Также предполагается создание платформы поддержки предпринимательства и экспортного потенциала региональных креативных продуктов и брендов.

"Нам важно поднять уровень репутации, доступа к ресурсам и поддержки креативных индустрий в России и со стороны государства, и со стороны крупного бизнеса. А также развивать активное сообщество предпринимателей в сфере креативной экономики", - цитирует пресс-служба агентства Черкес-заде.

Центр развития креативной экономики АСИ планирует взаимодействовать со всеми заинтересованными участниками, институтами, профессиональными ассоциациями и сообществами для развития креативной экономики в России.

Состояние креативных индустрий

АСИ проводит мониторинг состояния развития креативных индустрий в регионах с 2019 года. В апреле 2021 года вышел первый в России Атлас креативных индустрий - документ с системным осмыслением роли творческих индустрий как отдельного сектора экономики. В 2022 году Агентство выпустило вторую редакцию Атласа. Согласно полученным данным, в творческих индустриях работают около 760 тыс. юридических лиц, общий объем выручки которых составляет более 12,6 трлн рублей, а число занятых превышает 1,5 млн.