Посол РФ: поставленные Россией удобрения обеспечат продовольственную безопасность Кении

Кенийской стороне передали 34,4 тыс. тонн удобрений

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Безвозмездно полученные Кенией российские удобрения в объеме более 30 тыс. тонн были доставлены как нельзя вовремя, эта поставка обеспечит продовольственную безопасность республики, заявил глава дипмиссии РФ в Кении Дмитрий Максимычев в эфире телеканала "Россия-24".

"В соответствии с циклами сельскохозяйственного производства в Кении, сейчас как раз довольно времени, чтобы готовый продукт [распределить] для разных отраслей сельского хозяйства, потому что для разных отраслей требуется разный состав удобрений. Тем не менее все они будут на базе тех удобрений, которые нами были присланы. [Удобрения] подоспели как раз к севу, что существенно повысит устойчивость сельского хозяйства Кении и обеспечит продовольственную безопасность этой страны", - сказал дипломат.

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Ранее сообщалось, что 31 мая в городе Момбаса состоялась торжественная церемония передачи в дар Кении партии удобрений российской группы "Уралхим-Уралкалий". Всего было передано 34,4 тыс. тонн удобрений. Кенийская сторона выразила благодарность России.

Поставленные удобрения являются частью партии "Уралхим-Уралкалий" в 300 тыс. тонн, которая предназначена для передачи развивающимся странам с целью предотвращения потери урожая и недопущения распространения голода в условиях глобального экономического и продовольственной кризиса.