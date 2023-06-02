Мишустин назвал подготовку физиков ключевым аспектом технологического суверенитета

Премьер-министр РФ пообщался со студентами филиала МГУ в Сарове

САРОВ, 2 июня. /ТАСС/. Подготовка специалистов-физиков и математиков является важнейшим аспектом обретения страной технологического суверенитета. Такое мнение премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказал, пообщавшись со студентами филиала МГУ в Сарове.

"Вы очень нужны стране. Нам, конечно, необходимы физики, математики, ученые. Да все специальности, которые могли бы дать стране независимость, технологический суверенитет, экономический. В десятилетие науки, которое объявил наш президент [Владимир Путин], наверное, самое важное сегодня - это подготовка специалистов", - сказал глава правительства.

Заглянув в апарт-комплекс, где живут студенты, Мишустин зашел в один из жилых блоков. "Вы здесь живете? Такая квартира, я бы сказал. Условия очень приличные", - оценил он.

Премьер познакомился со всеми жильцами. Оказалось, что они съехались из разных уголков страны: один из Дзержинска, двое из Мордовии, один из Северска Томской области. "Потрясающее место. Конечно, здорово, что с разных точек страны отбираются ребята. Здесь филиал МГУ и научный центр физики и математики, и еще рядом кванториум, где ребята приходят, то есть такое сосредоточение с самых ранних лет заниматься наукой, учиться", - заметил глава правительства.

Поговорив с молодым человеком из Северска, Мишустин сделал с ним фото на память, заметив, что раз в кадр попал глава Росатома Алексей Лихачев, то на работу в госкорпорацию точно возьмут. "Вы сюда приехали осознанно?" - поинтересовался Лихачев. Студент рассказал, что приехал учиться вместе с бывшей женой. "Подожди, с супругой бывшей?" - удивленно переспросил Мишустин, глядя на своего юного собеседника. Тот подтвердил, что брак недавно распался. "Ну ничего страшного! Найдешь еще", - сказал премьер.

Один из молодых людей показал премьеру, как устроен жилой блок: две комнаты, в каждой из которых две кровати, рабочие места, небольшая зона отдыха. В каждом двухкомнатном блоке свой санузел и полностью оборудованная кухня, совмещающая функции столовой и входной зоны. Ребята особо отметили наличие технических удобств - интернета и кондиционера. "У нас тут проведен интернет, wi-fi работает, 200 Мб/с скорость", - рассказал Михаил. "Не сомневаюсь, уже видно - физики", - заметил премьер. Лихачев обратил внимание на деревянную обшивку, которой были декорированы некоторые стены. "Экологически чистая, недешевая, но быстро собираемая конструкция, вместе с "АФК-Система" делаем. Пять месяцев на строительство корпуса", - рассказал он.

О филиале

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Сарове был создан по поручению президента России и открыт в 2021 году на базе Национального центра физики и математики (НЦФМ). Он стал восьмым по счету филиалом ведущего вуза страны. Инфраструктура филиала включает в себя учебный корпус (аудитории для групповых занятий, лекционные аудитории, лабораторные комнаты, компьютерные залы, конференц-зал на 200 человек, зона коворкинга, кафе); студенческий кампус (проживание в двухэтажных таунхаусах. Дополнительно, в 2023 году был возведен апарт-комплекс из 20 двухместных комнат, 19 одноместных, одной комнаты для студентов с ОВЗ и 10 студий для семейных пар); гостиницу для преподавателей (на 23 номера повышенной комфортности); зону библиотеки, кафе, парковку (авто и вело) и столовую.

В 2021 году осуществлен первый набор студентов (50 магистров), которые начали обучение в филиале 1 сентября 2021 года, 30 - по направлению "Физика", 20 - по направлению "Прикладная математика и информатика". В настоящий момент в филиале обучаются около 100 студентов и аспирантов.