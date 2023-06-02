Сбер представил платформу "Навигатор" для визуализации данных

По данным кредитной организации, в среднем платформа обрабатывает 11 Тб данных в сутки со скоростью 27 тыс. событий в секунду

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сбербанк выводит на рынок решение для визуализации данных - платформу "Навигатор", с помощью которой пользователи могут создавать интерактивные аналитические панели (дэшборды) и онлайн-отчетность, сообщается в материалах кредитной организации.

Сбер выводит на внешний рынок свою технологическую разработку - платформу "Навигатор" для визуализации данных и поддержки принятия управленческих решений. "Навигатор" позволяет на основе имеющихся данных быстро создавать наглядные дэшборды и онлайн-отчетность, формировать BI-аналитику в режиме реального времени, мониторить эффективность маркетинговых кампаний и многое другое", - говорится в сообщении банка.

В Сбербанке добавляют, что платформа поддерживает более 70 форматов представления данных и помогает получить любой необходимый уровень детализации, факторный анализ, наглядное представление связей и причин. А также получать доступ к документам и файлам в режиме онлайн и офлайн с планшета, телефона, ноутбука, ПК.

По данным Сбера, в среднем платформа обрабатывает 11 Тб данных в сутки со скоростью 27 тыс. событий в секунду. Как добавляют в банке, использование "Навигатора" во внутренних процессах Сбера позволило значительно ускорить принятие управленческих решений, а также помогло сэкономить десятки миллионов рублей в год за счет отказа от аналогичных зарубежных продуктов. Платформа "Навигатор" включена в реестр российского программного обеспечения.

Сбер продолжает курс по выводу на рынок собственных IТ-решений, доказавших свою эффективность внутри группы. "Навигатор" - платформа, которая помогает руководителям высшего и среднего звена как в крупном бизнесе, так и в государственных структурах. Быстрая визуализация и анализ данных позволяют оперативно принимать оптимальные управленческие решения на качественно новом уровне", - приводятся в сообщении слова вице-президента - директора департамента финансов Тараса Скворцова.