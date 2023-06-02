Мишустин отметил рост спроса на российскую сельхозпродукцию в мире

По словам премьер-министра, в 2022 году объем поставок превысил 70 млн тонн продукции

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Спрос на российскую агропродукцию в мире растет, причем не только на сырье, но и на продовольственные бренды, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к коллегии Минсельхоза.

"В сельском хозяйстве мы не только добились роста производства, но и значительно нарастили поставки на экспорт, что также говорит о высоком качестве нашей продукции", - сказал глава кабмина.

"Спрос на нее (сельхозпродукцию - прим. ТАСС) за рубежом увеличивается, причем не только на сырье, что позволяет России выполнять свои обязательства перед беднейшими странами, но и на отечественные продовольственные бренды, которые мы продвигаем на международных рынках", - подчеркнул премьер, обратив внимание на то, что в 2022 году объем поставок превысил 70 млн тонн продукции.

По итогам 2022 года, продолжил Мишустин, объемы производства отечественной агропродукции увеличились более чем на 10%. Так, собраны рекордные урожаи зерна и масличных культур, заметны успехи по тепличному выращиванию овощей, фруктов и ягод, полностью обеспечивается рынок мясной и рыбной продукции.

"Таким образом, [сельскохозяйственная] отрасль в очередной раз подтвердила свою конкурентоспособность", - заключил премьер. Он также отметил, что, несмотря на внешние ограничения, с которыми столкнулся в 2022 году агропромышленный комплекс, в секторе продолжается рост показателей, а происходит это в том числе благодаря постоянной поддержке государства. В 2022 году, как уточнил Мишустин, на эти цели было выделено около полутриллиона рублей.

Эти средства, указал он, позволили не только успешно нарастить инвестиции в производство продуктов питания, но и сделать новые вложения в смежные отрасли, чтобы обеспечить сельское хозяйство средствами защиты растений и ветеринарными препаратами, семенами, племенным материалом и многими другими необходимыми для современного агропрома составляющими.