Выручка "Лаборатории Касперского" за 2022 год по МСФО составила $752 млн

Продажи компании в мире в секторе B2B увеличились на 8%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Выручка "Лаборатории Касперского" (работает в области кибербезопасности) за 2022 год практически не изменилась (рост на 0,03%), составив $752 млн, сообщили в пресс-службе компании.

Продажи "Лаборатории" в мире в секторе B2B увеличились на 8%. Продажи в B2С снизились на 15%, что было обусловлено влиянием на прямые и партнерские каналы геополитических и макроэкономических факторов. Общий рост продаж корпоративных продуктов составил 23% по сравнению с 2021 годом.

Директор по развитию бизнеса "Лаборатории" Андрей Ефремов считает, что достигнутые финансовые результаты показывают верность стратегии компании. В 2023 году будет продолжено развитие стратегических продуктов и повышение эффективности бизнеса с учетом специфики разных регионов мира, добавил он.