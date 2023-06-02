Мишустин сообщил, что аграрии в новых регионах России получат все необходимое

По словам премьер-министра, в стране продолжается работа по повышению уровня жизни на селе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что государство будет поддерживать аграриев в новых регионах страны.

В видеообращении к коллегии Минсельхоза председатель правительства отметил, что в РФ продолжается работа по повышению уровня жизни на селе: миллионы людей получили доступ к новой социальной и инженерной инфраструктуре, смогли улучшить свои жилищные условия. В селах "открываются школы, дома культуры, меняется качество медицинской помощи", указал Мишустин.

"Такие условия должны быть созданы и в четырех новых регионах - важно поддержать их. Президент подчеркивал, оценивая текущую посевную там, что если чего-то не хватает, надо помочь получить и кредиты, и лизинг, и горюче-смазочные материалы, удобрения. Все необходимое для весенних полевых работ в этих и в других регионах было предоставлено", - отметил премьер.

"Рассчитываем на хороший урожай", - подчеркнул он, говоря о посевной в новых регионах.

Глава кабмина акцентировал внимание, что важно и дальше развивать отечественный агропром. "И для этого потребуется выстраивать новые логистические цепочки, создавать условия для глубокой переработки сельскохозяйственного сырья в России, чтобы поставлять на экспорт все больше готовых продовольственных товаров, ускорить внедрение самых современных цифровых решений. Хороших результатов мы сможем достичь, только действуя вместе", - подытожил Мишустин.

Он пожелал участникам коллегии успехов и реализации всех намеченных планов, а также конструктивной работы и плодотворных дискуссий в рамках мероприятия.