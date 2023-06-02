В новых регионах России к концу 2023 года будут работать 90 отделений МФЦ

Сейчас там функционируют 58 отделений

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. На территории новых регионов РФ - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к концу 2023 года будут функционировать 90 отделений МФЦ. Сейчас там уже открыто 58 отделений, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ со ссылкой на статс-секретаря - замминистра экономического развития РФ Алексея Херсонцева.

"На территории новых регионов уже открыто 58 отделений МФЦ, до конца текущего года их будет работать уже 90. Кроме того, в ДНР, Херсонской и Запорожской областях работают шесть мобильных офисов. До конца 2025 года планируется открыть 240 отделений МФЦ", - говорится в сообщении.

По словам Херсонцева, по состоянию на 1 июня 2023 года в МФЦ в новых регионах страны принято почти 410 тыс. заявлений. Сейчас в центрах предоставляются 34 первоочередные социально значимые госуслуги. Он добавил, что наиболее популярными госуслугами являются выдача ИНН, СНИЛС, а также доступ к порталу госуслуг. До конца 2023 года все обязательные госуслуги будут доступны жителям новых регионов.

Кроме того, в МФЦ появятся новые сервисы и инструменты. Так, совместно с Социальным фондом России разработан инструмент для повышения безопасности получения мер социальной поддержки и услуг. В МФЦ Новгородской области совместно с Росреестром тестируется цифровой помощник Ева, отметил Херсонцев. Он отметил, что эта система упрощает работу сотрудников центра посредством перевода документов в машиночитаемый формат. Система должна заработать по всей стране к концу 2023 года.

В сообщении также отмечается. что многие услуги и сервисы, которые еще несколько лет назад были отдельными пилотными проектами, укрепились в качестве устойчивых трендов - они обеспечивают на местах новый уровень сервиса и вовлекают все большее число регионов. Среди них получение результатов услуг через постаматы, консультирование в режиме видеосвязи, использование голосовых помощников, чат-ботов, мобильных приложений, пояснил Херсонцев.

Проект по созданию сети МФЦ реализуется по поручению президента Владимира Путина с 2012 года. В настоящее время система МФЦ насчитывает более 12,6 тыс. подразделений, включающих 51 тыс. окон обслуживания.