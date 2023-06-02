Брюссель предложил Лондону присоединиться к европейскому торговому соглашению

По данным Financial Times, ЕК отклонила саму идею продлить действующие льготы по тарифам в торговле между ЕС и Соединенным Королевством

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Евросоюз пригласил Великобританию присоединиться к общеевропейскому соглашению о торговле товарами (Pan-Euro-Mediterranean Convention, РЕМ) для снижения экспортных пошлин в первую очередь на автомашины. Об этом сообщила газета Financial Times.

Еврокомиссия (ЕК) отклонила, по данным издания, саму идею продлить действующие льготы по тарифам в торговле между ЕС и Соединенным Королевством. "Если Британия пойдет по пути [неприсоединения к соглашению], мы никогда не сможем построить собственную цепочку поставок аккумуляторов в Европе, потому что [компании] будут связаны долгосрочными поставками из Китая", - заявил газете Марош Шефчович, заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по межинституциональным вопросам и прогнозированию.

Согласно новым правилам, вступившим в силу после выхода королевства из ЕС, с января 2024 года электромобили, перевозимые между Великобританией и еврозоной, должны будут не менее чем на 45% состоять из деталей местного производства. В противном случае они будут облагаться дополнительными пошлинами в размере 10%. Для аккумуляторов доля местных компонентов повышается до 60%.