"Газпром" остановит прокачку по "Турецкому потоку" на время ремонта 5-12 июня

В компании сообщили, что проведение планового технического обслуживания согласовано всеми заинтересованными сторонами заблаговременно

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Газпром" остановит с 5 по 12 июня 2023 года прокачку газа по "Турецкому потоку" на время планового ежегодного техобслуживания, говорится в сообщении холдинга.

"Плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода "Турецкий поток" пройдет с 5 по 12 июня. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена", - сказано в сообщении.

Проведение планового технического обслуживания согласовано всеми заинтересованными сторонами заблаговременно, отметили в компании.

В 2022 году плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток" проходили с 21 по 28 июня.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год, общая протяженность - 1 213 км. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.