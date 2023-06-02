"Тинькофф" снова отменил выплату купона по бессрочному выпуску долларовых евробондов

В марте банк уже объявлял об аннулировании выплаты процентов по этому евробонду

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Тинькофф банк" отменил еще одну выплату по бессрочному выпуску долларовых евробондов, которая должна была состояться 15 июня 2023 года, следует из сообщения компании-эмитента TCS Finance D.A.C.

"Тинькофф" разместил бессрочный выпуск субординированных еврооблигаций на $300 млн в июне 2017 года. Выплаты по бумагам производятся каждые три месяца, текущая ставка по купону - 11,002%.

Ранее в марте "Тинькофф" уже объявлял об аннулировании выплаты процентов по этому евробонду. Выплата по нему должна была состояться 15 марта 2023 года. Тогда в кредитной организации ТАСС пояснили, что возможность отмены выплаты предусмотрена документацией. "Возможность отмены купонной выплаты эмитентом предусмотрена документацией. В текущих обстоятельствах мы решили отменить одну выплату, чтобы провести дополнительную работу для учета интересов всех инвесторов, в том числе находящихся вне России", - прокомментировали в пресс-службе банка.

Кроме этого, банк также отменял и выплату процентов по еще одному выпуску "вечных" еврооблигаций, размещенному в 2021 году на $600 млн. Выплаты по бумагам производятся каждые три месяца, текущая ставка по купону - 6%. 20 марта банк должен был выплатить по нему $9 млн.

25 февраля 2023 года ЕС ввел санкции против "Тинькофф", затем в мае санкции против банка ввела и Великобритания.