Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 июня снизится до 2 856,3 рубля за тонну

Действующая ставка равна 4 525,4 рубля за тонну

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 7 по 13 июня 2023 года включительно понижается до 2 856,3 рубля против действующей сейчас ставки в размере 4 525,4 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень будет обнулена, в настоящий момент она составляет 1 224,7 рубля за тонну, пошлина на кукурузу будет понижена до 1 214,4 рубля против 2 753,6 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $262,4 за тонну, на ячмень - $190,1 за тонну, на кукурузу - $219,2 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.